كواليس مصرع شاب شنق نفسه داخل منزله بكرداسة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة شاب تخلص من حياته شنقًا داخل منزله بالبدرشين، وذلك بعدما تبين عدم وجود شبهة جناية وراء وفاته، وعقب الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، واستمعت إلى إفادة أهلية المتوفي عن ملابسات وفاته، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

شنق نفسه داخل منزله

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة البدرشين، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوجود جثة شاب داخل منزله، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين قيام شاب بالتخلص من حياته شنقا لمعاناته من أزمة نفسية.

ويقوم رجال المباحث، بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.