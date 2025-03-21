الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.. غياب الحضور في الدعوة الثانية لاكتمال النصاب

عقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، للمرة الثانية، للتسجيل في انتخابات التجديد النصفي، ولكن لم يحضر من أعضاء الجمعية سوى عدد قليل جدًا، ما يطرح تساؤلات حول اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، النصاب يتطلب حضور 25% من الأعضاء، وفقًا للمادة (34) من قانون نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة قد وجه دعوات للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، والذين يبلغ عددهم 10224 عضوًا، لحضور اجتماع اللجنة اليوم.

فرز الأصوات على الهواء

وفي سياق الانتخابات، أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن النقابة ستتعاقد مع شركة متخصصة لبث عملية فرز الأصوات على الهواء مباشرة في جميع أدوار النقابة، وذلك لضمان الشفافية الكاملة.

وأضاف عبد الرحيم، خلال اجتماع مع المرشحين عقدته اللجنة يوم الأربعاء الماضي، أنه تم السماح لكل مرشح بتعيين مندوب في كل لجنة خلال عملية التصويت.

من المقرر أن يتم فرز الأصوات في الدور الرابع بالنقابة، وسيتمكن جميع أعضاء الجمعية العمومية من متابعة عملية الفرز بشكل دقيق ومباشر، من الزملاء المتواجدين في السرادق وحتى جميع الأدوار، لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حتى لو تطلب ذلك تكاليف إضافية على النقابة.