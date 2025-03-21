ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 4305 جنيهًا

الجمعة 21/مارس/2025 - 11:12 ص

قفز سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة لمستويات عالية متجاوزا جميع نقاط الصعود ليتداول فوق 4300 جنيه لعيار 21 خلال تداولات الفترة الصباحية ومع استمرار صعود أونصة الذهب عالميًا.

ونستعرض في السطور الآتية أسار الذهب في الصاغة ومحلات المجوهرات

-عيار 24 يسجل 4920 جنيهًا.

-عيار 21 يسجل 4305 جنيهات.

-عيار 18 يسجل 3690 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 2870 جنيهًا.

الجنيه الذهب 34440 جنيهًا.

ارتفع الذهب الفوري قرب 3045 دولار للأوقية بزيادة 0.15%، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3،057.21 دولار في وقت سابق من الجلسة أمس.

سجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا أمس الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما عزز جاذبية المعدن النفيس في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة.