خامنئي يتحدى التهديدات الأمريكية: «لن تجدي نفعًا»

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، أن التهديدات الأمريكية ضد طهران غير مجدية، محذرًا من أن أي تحرك يضر بإيران يقابل برد قوي، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ألمح إلى احتمال اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.

وفي خطاب متلفز، شدد خامنئي على أن إيران لا تمتلك وكلاء في المنطقة، مشيراً إلى أن الجماعات التي تدعمها تعمل بشكل مستقل، نافياً مسؤولية طهران عن الهجمات التي تنفذها جماعات مسلحة في المنطقة، كما أكد أن إيران لن تكون الطرف الذي يبدأ الحرب، لكنها لن تتردد في الرد على أي عدوان.



تصعيد في المواقف بين واشنطن وطهران

جاءت تصريحات خامنئي بعد أن حذر ترامب من تحميل إيران مسؤولية الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية، والتي تتلقى دعماً من طهران وفقاً للإدارة الأمريكية.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الرسائل الأمريكية لإيران تحمل تناقضات، حيث تعلن واشنطن استعدادها للتفاوض، لكنها في الوقت ذاته تفرض عقوبات جديدة على قطاعات إيرانية، ما يعكس حالة التوتر والتصعيد المستمر بين الطرفين.

