فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية للصحفيين والتصويت على مقعد النقيب وأعضاء المجلس

فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين 2025 باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدعوتها الثانية في العاشرة صباح اليوم. وكان خالد البلشي، نقيب الصحفيين الحالي والمرشح لمقعد النقيب، هو أول من سجل اسمه في كشوف الجمعية العمومية.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد وجه دعوة للزملاء المقيدين في جدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية، والذي عقد في الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة 21 مارس 2025، طبقًا لأحكام المواد (33)، (34)، (35) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

جدول أعمال الجمعية العمومية:

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في مارس 2023.

النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده.

اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2025.

مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، مع تحديد موعد انتخابات الإعادة على مقعد النقيب في اليوم التالي في حال الحاجة لذلك.

مناقشة الأمور العاجلة التي قد تطرأ بعد توجيه الدعوة من مجلس النقابة