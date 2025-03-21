الجيش السوداني: سنعمل على إعادة جميع النازحين إلى منازلهم

أكد الجيش السوداني أنه سيعمل على إعادة جميع النازحين إلى منازلهم، وذلك بعد استعادته السيطرة على القصر الجمهوري وإنهاء وجود الدعم السريع، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأكد عثمان الجندي، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في أم درمان، أن الجيش السوداني تمكن من السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري في الخرطوم، وهو موقع رمزي وتاريخي مهم للسودان، حيث كان مقر الحكم منذ الاستقلال في 1956.

وأوضح الجندي، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السيطرة على القصر الجمهوري تمثل تحولًا استراتيجيًا كبيرًا في مسار الحرب، مشيرًا إلى أن قوات الجيش نجحت في استعادة وسط الخرطوم بالكامل، بما في ذلك المؤسسات السيادية والمقرات الاقتصادية الكبرى.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تمكنت من استعادة كبري الملك نمر بالكامل، مما يفتح الطريق لتعزيز مواقع الجيش في وسط وجنوب الخرطوم.

وأضاف “الجندي” أن وسائل التواصل الاجتماعي في السودان ضجت بفرحة عارمة بعد رفع العلم السوداني فوق القصر الجمهوري، حيث خرج المواطنون إلى الشوارع للاحتفال بالنصر.

وأكد المراسل أن المعارك القادمة قد تتركز في منطقة المقرن الاقتصادية، حيث لا تزال بعض وحدات ميليشيات الدعم السريع تتمركز في المباني المرتفعة مثل بنك السودان المركزي.