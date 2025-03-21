الجيش السوداني يعلن عن سحق قوات الدعم السريع بالقصر الجمهوري

أعلن ‌‏الجيش السوداني تمكن قواته من سحق قوات الدعم السريع بالقصر الجمهوري، وأن القوات مستمرة في معاركها في جميع محاور القتال.

وقال الجيش السوداني في بيان له: سيطرنا على الوزارات في وسط الخرطوم، حيث دمرت قواتنا أفراد ومعدات الدعم السريع بالكامل واستولت على معداته وآلياته.

وأضاف الجيش السوداني: ماضون في القتال حتى تحرير كامل بلادنا من عناصر ميليشيات دقلو الإرهابية.

وأشارت مصادر إلى أن سلاح المهندسين بالجيش السوداني يمشط القصر الجمهوري لتطهيره من الألغام بعد السيطرة عليه من قبل عناصر الجيش.

كما حيد الجيش السوداني الطرق المؤدية للقصر الجمهوري وعزل باقي عناصر الدعم السريع.

وفي سياق متصل أعلنت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية أن أفراد من ميليشيات الدعم السريع يقتحمون مباني ومحلات تجارية وسط غربي الخرطوم.

وأشارت الوكالة كذلك إلى أن ميليشيات الدعم السريع المنسحبة من القصر الجمهوري تتحصن في مبان غرب وسط الخرطوم.