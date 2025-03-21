حركة حماس: نتنياهو العائق الحقيقي أمام أي صفقة تبادل

أكدت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو العائق الحقيقي أمام أي صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وحثَّت حماس، في بيان، المسؤولين الأمريكيين على التوقف عن تحميل الحركة مسؤولية تعطل الاتفاقات «وتوجيه الاتهام لنتنياهو ومسؤوليته المباشرة عن استمرار معاناة الأسرى وعائلاتهم».

وشدَّدت الحركة على أن السبيل الوحيد للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين هو «وقف العدوان والعودة للمفاوضات وتنفيذ اتفاق (وقف إطلاق النار في غزة) بعيداً عن المناورات السياسية الفاشلة».

وأفادت إذاعة «الأقصى» الفلسطينية، اليوم، بأن مجموعة من آليات الجيش الإسرائيلي توغَّلت في حي تل السلطان، الواقع في غرب رفح بجنوب غزة، بينما توغَّلت آليات أخرى في العطاطرة في بيت لاهيا بشمال القطاع.

وبعد هدنة هشّة استمرّت لشهرين، استأنفت إسرائيل، الثلاثاء، قصفها العنيف للقطاع وباشرت، الأربعاء، عمليات برية جديدة؛ للضغط على الحركة لتفرج عن الرهائن المتبقين.