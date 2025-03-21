وزير المالية السوداني: أنهينا مشروع الدعم السريع باستعادة القصر الجمهوري

قال وزير المالية السوداني، إن الجيش السوداني قضى على مشروع الدعم السريع باستعادة القصر الجمهوري بالخرطوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



في سياق متصل، كشفت مصادر عسكرية سودانية، أن الجيش فتش محيط القصر الجمهوري بحثا عن عناصر الدعم السريع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة.

وأعلن الجيش السوداني في بيان رسمي، اليوم الجمعة، السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري في الخرطوم، مؤكدًا مواصلة العمليات العسكرية في مختلف محاور القتال حتى تحقيق النصر الكامل.

وأكد الجيش السوداني أنه استعاد السيطرة على مقار الوزارات وسط الخرطوم، مشددًا على استمرار العمليات لتطهير كامل الأراضي السودانية من وجود قوات الدعم السريع.