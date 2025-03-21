وزير الإعلام السوداني: ارتفع العلم على القصر الجمهوري.. وماضون حتى النصر

قال وزير الإعلام السوداني، إن العلم ارتفع على القصر الجمهوري بعد استعادته من الدعم السريع، اليوم الجمعة، مؤكدًا: "ماضون حتى النصر"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأعلن الجيش السوداني عن تحقيق انتصارات جديدة في عدة محاور قتالية بالعاصمة الخرطوم، مؤكدًا أنه يواصل تقدمه لتطهير البلاد من الميليشيات المسلحة.

وأوضح الجيش في بيان رسمي، وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قواته تمكنت من سحق بقايا ميليشيا الدعم السريع في مناطق وسط الخرطوم، بما في ذلك السوق العربي ومباني القصر الجمهوري، الذي وصفه البيان بأنه رمز سيادة وكرامة الشعب السوداني، إضافة إلى مقار الوزارات.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة دمرت العتاد العسكري للميليشيات بشكل كامل، واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات.

وأكد الجيش السوداني عزمه مواصلة العمليات العسكرية في جميع المحاور حتى يتم تطهير البلاد بالكامل من العناصر المسلحة، مشيرًا إلى أن هذه المعركة تمثل ملحمة بطولية يسطرها الشعب السوداني.

وفي ختام بيانه، وجه الجيش تحية إجلال إلى الشهداء الذين سقطوا خلال المعارك، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وختم برسالة مقتضبة: "نصر من الله وفتح قريب".