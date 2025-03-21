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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجيش السوداني يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني
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أعلن الجيش السوداني عن تحقيق انتصارات جديدة في عدة محاور قتالية بالعاصمة الخرطوم، مؤكدًا أنه يواصل تقدمه لتطهير البلاد من الميليشيات المسلحة.

وأوضح الجيش في بيان رسمي، وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قواته تمكنت من سحق بقايا مليشيا الدعم السريع في مناطق وسط الخرطوم، بما في ذلك السوق العربي ومباني القصر الجمهوري، الذي وصفه البيان بأنه رمز سيادة وكرامة الشعب السوداني، إضافة إلى مقار الوزارات.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة دمرت العتاد العسكري للميليشيات بشكل كامل، واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات.

وأكد الجيش السوداني عزمه مواصلة العمليات العسكرية في جميع المحاور حتى يتم تطهير البلاد بالكامل من العناصر المسلحة، مشيرًا إلى أن هذه المعركة تمثل ملحمة بطولية يسطرها الشعب السوداني.

وفي ختام بيانه، وجه الجيش تحية إجلال إلى الشهداء الذين سقطوا خلال المعارك، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وختم برسالة مقتضبة: "نصر من الله وفتح قريب".

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