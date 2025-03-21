دراسة: ضبط معدلات ضغط الدم يحمي من الخرف

كشفت دراسة طبية حديثة أجراها فريق من الباحثين علماء بجامعة ويك فورست الأمريكية العلاقة بين معدلات ضغط الدم وتأثيره على الصحة العامة وفقا لما نشرته مجلة فيستي.

وأظهرت الدراسة أن ضبط معدلات ضغط الدم يحمي من تدهور الحالة الصحية للدماغ ومن الإصابة بالخرف.

شملت الدراسة 9361 شخصا بالغا ممن يعانون من مشكلات ارتفاع الضغط متوسط أعمارهم 50 سنة وخلالها قام العلماء بمتابعة علاجات هؤلاء الناس في مشافي الولايات المتحدة وبورتوريكيو حيث تم تقسيم المرضى إلى قسمين قسم تلقى علاجات لضبط معدلات ضغط الدم الانقباضي ليبقى عند معدل 120 ملم زئبق وقسم تلقى علاجات لضبط هذا المعدل ليبقى بحدود 140 ملم زئبق.



وخلال الدراسة التي استمرت لسبع سنوات راقب العلماء البيانات التي تتعلق بالحالة الصحية للمرضى والبيانات الطبية التي تتعلق بقدراتهم الإدراكية.



وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تلقوا علاجات لتبقى معدلات ضغط الدم لديهم بحدود 120 ملم زئبق كانت أدمغتهم أكثر صحة وإدراكهم أفضل وهذا يشير إلى أن ضبط معدلات ضغط الدم على المدى الطويل يحمي الإنسان من الخرف ومشكلات ضعف الإدراك.

وأن الإنسان قد يصاب بالخرف نتيجة إصابات بالرأس أو نتيجة مشكلات في الأوعية الدموية تمنع وصول الكميات المطلوبة من الأوكسجين إلى الدماغ كما أن العوامل الوراثية لها دور أحيانا بالإصابة بهذا المرض أو قد يصاب الإنسان بالخرف بعض تعرضه للجلطات والسكتات الدماغية.