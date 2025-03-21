تعرف على الخطر الرئيسي لمرض الفشار

كشف الدكتور أندريه مارتيوشيف بوكلاد المتخصص في علاج أمراض الصدر بالمركز الطبي الروسي للبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة عن الخطر الرئيسي لمرض الفشار وتأثيره على الصحة العامة وفقا لما نشرته مجلة إزفيستيا.

ويقول الطبيب ، تشير الإحصائيات الحالية إلى أن المرض الجديد EVALI يمكن أن يسبب أضرارا صحية خطيرة ويؤدي إلى الإعاقة وفي بعض الحالات يكون قاتلا.

ويشير: تدخل الزيوت والمكونات الأخرى لسوائل السجائر الإلكترونية إلى الرئتين وتتلفها وتؤدي إلى التهابات كما يمكن أن يساهم هذا في ظهور رد فعل تحسسي وتطور الالتهابات.

بالإضافة إلى ذلك بسبب التغيرات في القصبات الهوائية وأنسجة الرئة تختل عملية تبادل الغازات الطبيعية ما يؤدي إلى نقص الأكسجة.

حيث يتعقد الوضع لصعوبة تشخيص المرض بسبب تشابهه مع حالات أخرى وعدم وجود دراسات خاصة.

كما يتم التشخيص عادة عن طريق الاستبعاد عندما لا يكون هناك تحسن مع العلاج ويمكن الخلط بين هذا المرض والالتهاب الرئوي البكتيري والذي يتم وصف مضادات الحيوية لعلاجه ولكن هذا لن يساعد في علاج EVALI (الأمراض الرئوية المرافقة للتدخين الالكتروني).



من جانبه يشير الأكاديمي ألكسندر غينسبورغ مدير مركز "غماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة إلى أنه من المستحيل ابتكار لقاح ضد التدخين، سواء السجائر العادية أو الإلكترونية.

ويقول:من الناحية النظرية، يمكن ابتكار دواء مضادا للمواد الضارة التي تدخل الجسم مع الدخان مثل النيكوتين و لكن الصعوبة تكمن في وجودها في جسم الإنسان بدرجات متفاوتةومشاركتها في عمليات أيضية مهمة ما يجعلنا نتحملها بصورة طبيعية.

ولذلك من الأفضل استخدام الدعاية لمنع الناس من الانجراف وراء العادات السيئة.



يذكر أن مكتب الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك في مقاطعة تومسك أعلن أن تدخين مختلف أنواع السجائر الإلكترونية يؤدي إلى "مرض الفشار".

والذي يظهر على شكل التهاب وتندب وتضييق في القصبات الهوائية.

ويمكن اكتشافه من خلال الاستماع إلى الرئتين التي تنتج صوتا يشبه صوت فرقعة الفشار.