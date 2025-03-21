نصائح أساسية لمواجهة حمى القش والحساسية الموسمية

يشهد مرضى حمى القش بداية موسم الحساسية مع أول موجة قوية من حبوب اللقاح (أو غبار الطلع) لعام 2025 حيث يحذر الخبراء من ارتفاع حاد في تركيزها في الهواء بالتزامن مع تحسن الطقس وفقا لما نشرته مجلة ذا صن.

تعد درجة الحرارة أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على انتشار حبوب اللقاح حيث يؤدي الطقس البارد في الشتاء إلى إبقاء النباتات والأشجار في حالة خمول لفترة أطول ما يؤخر بداية موسم الحساسية.

وفي المقابل فإن ارتفاع درجات الحرارة في الربيع قد يسرّع انطلاق حبوب اللقاح ويؤدي إلى موسم حساسية أكثر حدة.

كما يمكن أن تؤدي قلة هطول الأمطار إلى تقليل كمية حبوب اللقاح المنتشرة في الهواء بينما تساهم درجات الحرارة المرتفعة في زيادتها وانتشارها على نطاق أوسع.

وبهذا الصدد قدم الدكتور ماكس وايزبرغ خبير مسببات الحساسية المحمولة بالمركز الطبي الروسي أكثر النصائح التي يمكن أن تساعد مرضى حمى القش على التعامل مع موجة حبوب اللقاح الأولى لهذا العام والحد من أعراضها المزعجة والتي تتمثل في الاتي :

تناول مضادات الهيستامين مبكرا قد تستغرق بعض مضادات الهيستامين ما يصل إلى شهر للوصول إلى أقصى فعاليتها، لذا يفضل تناولها في وقت مبكر وتساعد مضادات الهيستامين في منع الجسم من إطلاق الهيستامين المسؤول عن تهيج الحساسية.

واستخدم مراهم الحمايةحيث يمكن وضع مرهم عضوي خال من الأدوية حول الأنف وعظام العين لمنع دخول حبوب اللقاح إلى الجسم.

بالاضافة الي أغلق الأبواب والنوافذحيث

يُفضل إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة قدر الإمكان لمنع دخول حبوب اللقاح إلى المنزل، مع خلع الأحذية عند الباب لتجنب انتشارها داخليا.

واستعمال جرب قطرات العين:

تعمل بعض القطرات على تقليل ردود الفعل التحسسية من خلال وقف إطلاق الهيستامين أو تقليل الالتهابات.

ويمكن أيضا استخدام قطرات عين طبيعية تحتوي على عشبة العرقون المعروفة بتأثيرها المهدئ للعينين.

واستخدام استخدم بخاخات الأنف:

تساعد بخاخات الأنف في تقليل الاحتقان وتخفيف أعراض حساسية الأنف، حيث يتم توجيه الدواء مباشرة إلى الأنف، ما يقلل من احتمالية حدوث آثار جانبية.

كما يساعد ارتد النظارات الشمسية والقبعات النظارات الشمسية في منع وصول حبوب اللقاح إلى العينين بينما يساعد ارتداء قبعة أو غطاء رأس في تقليل التصاقها بالشعر.

ولهذا جهّز حقيبة إسعافات أولية لحمى القش.

حيث يوصى بتجهيز مجموعة من العلاجات الأساسية مثل مضادات الهيستامين وبخاخات الأنف وقطرات العين، لحماية الجسم من تأثير حبوب اللقاح والتعامل مع الأعراض بفعالية.