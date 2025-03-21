طبيبة تكشف: أطعمة شائعة قد تكون سببًا في الأرق

كشفت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا أخصائية الغدد الصماء والتغذية، أن تناول الطعام في المساء قد يؤثر سلبا في نوعية النوم وخاصة إذا كان محتويا على الكافيين مما يسبب الأرق في بعض الحالات وفقا لما نشرته مجلة ازفيستيا.

وتشير الطبيبة إلى أن القهوة والشاي هم المركز الأساسي لهذا ، كما تحتوي الشوكولاتة أيضا على نسبة عالية من الكافيين و لذلك أنصح بعدم تناولها مساء إذا كان الشخص يرغب في النوم بسلام.

كما يجب في المساء استبعاد الأطعمة الدهنية الوجبات السريعة والأطعمة المقلية واللحوم الدهنية والصلصات لأنها تتطلب عملية هضم طويلة ما يجبر الجهاز الهضمي على العمل فترة أطول.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن لمثل هذا الطعام أن يسبب إزعاجا في الجهاز الهضمي وبالطبع كل هذا يمكن أن يؤثر على النوم الطبيعي.

وتقول: ليست الأطعمة الدهنية وحدها هي الخطرة في هذا الصدد لأن الإفراط في تناول البروتين في وجبة العشاء يمكن أن يؤثر أيضا على جودة النوم.

كما أنه يحفز عملية الهضم ويسبب شعورا بالثقل في المعدة وهذا بالطبع لا يساعد على النوم بشكل جيد.

وتوصي الأخصائية بتناول وجبة العشاء قبل 2-3 ساعات من الذهاب إلى النوم لأنه عند تناول الطعام لاحقا فإن نشاط الجهاز الهضمي، وإفراز الهرمونات التي تنظم عملية التمثيل الغذائي (الأنسولين،الببتيد الشبيه بالغلوكاكون-1) يمكن أن يعطل عمليات التحضير الطبيعي للنوم في الجسم.