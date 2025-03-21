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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. غارة جوية من طائرات الاحتلال تستهدف خان يونس جنوب قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا عنيفا ومتزامنا على مناطق شمال وشرق مدينة غزة.

وقال مدير المستشفى الإندونيسي، أن الوضع في غزة كارثي والمنطقة تتعرض لإبادة جماعية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أشار إلى أن المستشفى يعاني من نقص حاد في المياه والطعام والمستلزمات الطبية، مما يجعل الاستجابة لاحتياجات الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين أمرًا بالغ الصعوبة. 

وأضاف: "شمالي غزة أمضى ليلة صعبة حيث استقبلنا 43 شهيدًا و82 جريحًا، وأكد أن الاحتلال دمر أجهزة الأوكسجين وغيرها من المعدات الضرورية للاستشفاء".

فلسطين غارة جوية طائرات الاحتلال خان يونس جنوب قطاع غزة