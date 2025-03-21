فلسطين.. طيران الاحتلال يشن غارة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة جوية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا عنيفا ومتزامنا على مناطق شمال وشرق مدينة غزة.

وقال مدير المستشفى الإندونيسي، أن الوضع في غزة كارثي والمنطقة تتعرض لإبادة جماعية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أشار إلى أن المستشفى يعاني من نقص حاد في المياه والطعام والمستلزمات الطبية، مما يجعل الاستجابة لاحتياجات الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين أمرًا بالغ الصعوبة.

وأضاف: "شمالي غزة أمضى ليلة صعبة حيث استقبلنا 43 شهيدًا و82 جريحًا، وأكد أن الاحتلال دمر أجهزة الأوكسجين وغيرها من المعدات الضرورية للاستشفاء".