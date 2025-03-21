إعلام صومالي: القضاء على 82 مسلحا من حركة الشباب في غارات جوية جنوبي البلاد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، نقلًا عن وسائل إعلام صومالية، أن الجيش الصومالي تمكن من القضاء على 82 مسلحا من حركة الشباب في غارات جوية جنوبي البلاد.

ويوم الإثنين الماضي، نفّذ الجيش الصومالي، عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع حركة الشباب الإرهابية في مدينة جلب بإقليم جوبا الوسطى، ما أسفر عن مقتل 120 عنصرًا، بينهم 20 قائدًا ميدانيًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، تمكنت القوات من تدمير معاقل التنظيم، بما في ذلك مقرات قيادته ومعسكرات تدريب، مما أدى إلى انهيار بنيته التحتية بالكامل. كما استهدفت العملية ورش تصنيع العبوات الناسفة ومخابئ الأسلحة، مما أضعف قدرة الحركة على تنفيذ هجمات مستقبلية.

تأتي هذه العملية في إطار حملة عسكرية مكثفة تهدف إلى القضاء على حركة الشباب، مما يعكس تصعيدًا واضحًا في جهود الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار.