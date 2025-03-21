إعلام حوثي: 6 ضربات أمريكية تستهدف الفازة جنوب الحديدة غربي اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن طائرات أمريكية وبريطانية شنت، اليوم الجمعة، ست غارات جوية على منطقتي الفازة بمديرية التحيتا والجبانة غرب محافظة الحديدة في اليمن، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

ويوم الإثنين الماضي، قالت جماعة الحوثي في ​​اليمن، إنها أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على حاملة طائرات أمريكية وسفنها الحربية ردا على الضربات الأمريكية على اليمن.

وقالت الجماعة إن حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس ترومان كانت من بين أهداف الهجوم.

وقال الحوثيون إن أكثر من 47 غارة جوية على محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وذمار ومأرب والجوف ارتكب فيها العدو الأمريكي عددًا من المجازر أدت إلى استشهاد وجرح العشرات.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت في الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضي، إن قواتها تواصل عملياتها ضد جماعة الحوثي اليمنية.

بعد شن الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر2023، بدأ «الحوثيون» استهداف سفن قبالة السواحل اليمنية، قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها.

وأكد «الحوثيون»، أن ذلك يأتي في إطار مساندة الفلسطينيين، وأدت هذه الهجمات الى تراجع كبير في حركة الملاحة البحرية، عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وصولًا لقناة السويس، وهو ممر أساسي لحركة التجارة الدولية.

وفي محاولة لردع الحوثيون، أعلنت الولايات المتحدة، تشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر.