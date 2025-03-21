انتشال 5 جثامين و5 مصابين أسفل عقار النخيلة المنهار بأسيوط

انتشلت قوات الحماية المدنية 5 جثامين و5 مصابين آخرين وما زال البحث عن ناجين تحت الأنقاض بقرية النخيلة بأبو تيج.

انهيار عقار النخيلة

وكان انهار منزل مكون من ٤ طوابق بقرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، لأسرة مكونة ٤ أشقاء بينهم فتاة.

وصول 10 سيارات إسعاف

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لمكان حادث إنهيار عقار النخيلة، وجاري البحث عن ناجين آخرين أسفل العقار، حيث فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا حول الموقع، مع إخطار الجهات المختصة، بما في ذلك شركات الكهرباء والغاز والإدارة الهندسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفادت المعلومات الأولية أن المنزل كان يشعر سكانه باختلال توازن وكانوا قرروا الانتقال خلال أسابيع ولكن انهار المنزل قبل الانتقال.

ووفقًا للبيانات الأولية فقد تم انتشال الجثة والجرحى من تحت الأنقاض، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة للبحث عن أي ناجين أو جثث محتملة تحت الأنقاض.

وقد انتشرت على الفور فرق الدفاع المدني والإسعاف والشرطة في موقع الحادث، حيث بدأت عمليات البحث والإنقاذ باستخدام معدات متخصصة لإزالة الأنقاض، كما تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، بينما تم نقل الجثة إلى المشرحة.

وأفاد شهود عيان، بأن المنزل كان مأهولًا بالسكان عند انهياره، فيما لم تُحدد بعد أسباب الحادث بشكل رسمي، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، والدفاع المدني لسرعة إنقاذ عدد من السكان مازالوا عالقين تحت الأنقاض.

وفرضت قوات الحماية المدنية ومديرية أمن أسيوط كردونًا أمنيًّا بمحيط انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط وجارٍ اتخاذ اللازم والبحث عن ناجين أو ضحايا أسفل الأنقاض.

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