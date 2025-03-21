فلسطين.. آليات جيش الاحتلال تقتحم عدد من أحياء مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن آليات جيش الاحتلال اقتحمت عدد من أحياء مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا عنيفا ومتزامنا على مناطق شمال وشرق مدينة غزة.

وقال مدير المستشفى الإندونيسي، أن الوضع في غزة كارثي والمنطقة تتعرض لإبادة جماعية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أشار إلى أن المستشفى يعاني من نقص حاد في المياه والطعام والمستلزمات الطبية، مما يجعل الاستجابة لاحتياجات الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين أمرًا بالغ الصعوبة.

وأضاف: "شمالي غزة أمضى ليلة صعبة حيث استقبلنا 43 شهيدًا و82 جريحًا، وأكد أن الاحتلال دمر أجهزة الأوكسجين وغيرها من المعدات الضرورية للاستشفاء".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على أماكن متفرقة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وشن الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلًا في شارع الصناعة بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، حيث أطلق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على الفلسطينيين.

وأجبر الاحتلال الإسرائيلي عائلات في مدينة طولكرم على النزوح من منازلها مع استمرار العدوان والحصار.

وأطلق الطيران المروحي "الأباتشي" للاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة.