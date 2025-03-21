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الجمعة 21 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مقابل الجنيه المصرى.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025

دولار
دولار
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استقر سعر الدولار اليوم في البنوك الجمعة 21-3-2025 حيث سجل داخل البنك المركزي المصري 50.57 للشراء و50.71 للبيع.

وخلال السطور التالية، نستعرض لكم سعر الدولار مقابل الجنيه داخل عدد من البنوك اليوم، وفقا لآخر التحديثات المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50،60 جنيه للشراء، 50،70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50،60 جنيه للشراء، 50،70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50،62 جنيه للشراء، 50،72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50،41 جنيه للشراء، 50،51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50،57 جنيه للشراء، 50،67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50،63 جنيه للشراء، 50،73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي 50،61 جنيه للشراء، 50،71 جنيه للبيع.

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