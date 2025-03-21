مستشار الأمن القومي الأمريكي: لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن شعبها من حماس

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن شعبها ضد هجمات حماس، مشيرًا إلى استمرار دعم واشنطن لتل أبيب في مواجهة التهديدات الأمنية.

كما صرّح مستشار الأمن القومي الأمريكي بأن وقف إطلاق النار كان يمكن تمديده لو أطلقت حماس جميع الرهائن المتبقين، لكنها اختارت مواصلة القتال. وأكد أن الولايات المتحدة تدعم الجهود الرامية لإنهاء التصعيد وإطلاق سراح المحتجزين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي صوت بالإجماع على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وذلك بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضافت، أن رونين بار سيغادر منصبه في موعد أقصاه 10 أبريل أي قبل 10 أيام من الموعد المقرر سلفا.

وأكد رئيس الشاباك في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تمر بفترة صعبة ومعقدة، و59 محتجزًا لا يزالون في قلب قطاع غزة. وأشار «بار»، للوزراء الإسرائيليين، إلى أنه قاد بشكل شخصي صفقة التبادل بموافقة من «نتنياهو»، موضحًا أن الادعاءات ضده لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وليست سوى غطاء لدوافع أخرى غريبة ومرفوضة.

وتابع رئيس الشاباك في حديثه مع الوزراء، أن «نتنياهو» كان يمنعه من اللقاء بهم خلال السنة الماضية، وأنهم غير مطلعين على معظم التفاصيل، بسبب توجيهات رئيس الحكومة.

وأكمل: «قرار استبعادي من فريق التفاوض، كان يهدف إلى إجراء مفاوضات دون التوصل إلى صفقة، خلافًا للادعاءات هناك تعاون بين الجهاز الذي أديره ورئيس الحكومة منذ بدء الحرب».