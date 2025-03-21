اليوم.. منتخب مصر بالقوة الضاربة أمام إثيوبيا في تصفيات المونديال

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة حسام حسن، نظيره منتخب إثيوبيا، فى الحادية عشرة، مساء اليوم الجمعة، على ستاد العربى الزاولى بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الخامسة، بالمجموعة الأولى، من تصفيات أفريقيا، المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٦.

ويسعى حسام حسن فى قيادة الفراعنة إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث من أجل مواصلة تصدر المجموعة الاولى، والاقتراب خطوة من التأهل إلى كأس العالم ٢٠٢٦.

ويعتمد مدرب المنتخب على القوة الضاربة فى وجود محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم ومن خلفهم الشناوى لقيادة منتخب مصر فى مواجهة إثيوبيا.

24 لاعبا بقائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوى - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: محمد هاني- أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامى ربيعة - خالد صبحى - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية - محمد شحاتة - حمدى فتحى - نبيل دونجا - محمود صابر- أحمد سيد زيزو- محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفى فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

ترتيب منتخب مصر فى تصفيات المونديال

وخاض منتخب مصر ٤ مباريات حتى الآن بالتصفيات حصد خلالهما ١٠ نقاط من ٣ انتصارات وتعادل وحيد. واحتل بها صدارة المجموعة، وسجل لاعبو الفراعنة ١١ هدفا، وسكنت شباك مصر هدفان فقط.

١) مصر ١٠ نقاط.

٢) غينيا بيساو ٦ نقاط.

٣) بوركينا فاسو ٥ نقاط.

٤) سيراليون ٥ نقاط.

٥) إثيوبيا ٣ نقاط.

٦) جيبوتى نقطة واحدة.

وبدأ منتخب مصر مشواره فى التصفيات تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا، وحقق فوزا كبيرا على جيبوتى بسداسية نظيفة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، يوم ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣، وسجل محمد صلاح قائد منتخب مصر ٤ أهداف، بالإضافة لهدف لكل من مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

وفى الجولة الثانية واجه منتخب مصر نظيره سيراليون على أرض الأخير يوم ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ وحقق الفوز بهدفين دون رد لمحمود حسن تريزيجيه.

وفى الجولة الثالثة واجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم ٦ يونيو ٢٠٢٤ فى القاهرة تحت قيادة فنية جديدة لحسام حسن وحقق الفراعنة الفوز بهدفين مقابل هدف وسجل هدفى منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه.

وفى الجولة الرابعة حل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو فى ١٠ يونيو ٢٠٢٤ على ملعب الأخير والتى شهدت التعادل بهدف لكل منتخب، وسجل هدف منتخب مصر القائد محمد صلاح.

جدير بالذكر أن منتخب مصر واجه نظيره الإثيوبي، فى ١٠ مباريات سابقة بمختلف البطولات منها مباراة ودية، فاز الفراعنة فى ٧ مباريات، وخسر مباراتين وتعادلا فى لقاء وحيد.

وكانت آخر مباراة تجمع بين مصر وإثيوبيا، فى سبتمبر ٢٠٢٣، وكانت ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وانتهت بفوز المنتخب مصر بنتيجة ١-٠.