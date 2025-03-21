فاطمة محمد علي تشدو بروائع زمن الفن الجميل بساحة الهناجر.. صور

انطلقت فعاليات الليلة الرابعة عشرة للنسخة التاسعة من برنامج "هل هلالك"، الذى يقيمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

أحيت الفنانة فاطمة محمد علي، حفل الليلة الرابعة عشرة من النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"، وقدمت مجموعة متنوعة من الأعمال التي تغنى بها كبار المطربين، منها: "القلب يعشق كل جميل، يا حبيبتى يا مصر، ليل يا ليالى، سحب رمشه، لولا الملامة، بيت العز، وحشونا الحبايب"، وغيرها من الأغانى التى تعد بصمة من بصمات زمن الفن الجميل، وذلك بمصاحبة فرقتها الموسيقية.

وقدمت منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، عدد من الدويتهات الشهيرة والتى تفاعل معها الجمهور، والتى تشهد إقبالا متصاعدا من الجمهور يوما بعد يوم، مما يعد خير دليل على تعطش الجمهور لتراثنا الجميل والمعبر عن هويتنا المصرية.

وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" لمدة ٢٠ ليلة عرض متتالية.

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج.

يشار إلى أن وزارة الثقافة تهدي فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك مجانا للجمهور، ويفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون للجمهور فى الثامنة مساء طوال فترة إقامة البرنامج، والتى تستمر حتى يوم ٢٦ مارس الجاري.