أهلي طرابلس الليبي يعلن التعاقد مع حسام البدري لتدريب الفريق

الجمعة 21/مارس/2025 - 03:04 ص

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن خوض حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تجربة تدريبية جديدة.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على «فيسبوك» "رسميًا - نادي أهلي طرابلس الليبي يعلن تعاقده مع حسام البدري لتدريب الفريق".

وكانت آخر تجربة تدريبية لحسام البدري في مسيرته مع فريق الزوراء العراقي، قبل أن يرحل عن تدريب الفريق في يونيو 2024 الماضي.

جدير بالذكر أن حسام البدري تولى تدريب العديد من الأندية خلال مسيرته التدريبية أبرزها النادي الأهلي، إنبي، المريخ السوداني، وفاق سطيف، الصفاقسي والزوراء، بالإضافة لتدريب منتخب مصر.