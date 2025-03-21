ads
الجمعة 21 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أهلي طرابلس الليبي يعلن التعاقد مع حسام البدري لتدريب الفريق

حسام البدري المدير
حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن خوض حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تجربة تدريبية جديدة.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على «فيسبوك» "رسميًا - نادي أهلي طرابلس الليبي يعلن تعاقده مع حسام البدري لتدريب الفريق".

وكانت آخر تجربة تدريبية لحسام البدري في مسيرته مع فريق الزوراء العراقي، قبل أن يرحل عن تدريب الفريق في يونيو 2024 الماضي.

جدير بالذكر أن حسام البدري تولى تدريب العديد من الأندية خلال مسيرته التدريبية أبرزها النادي الأهلي، إنبي، المريخ السوداني، وفاق سطيف، الصفاقسي والزوراء، بالإضافة لتدريب منتخب مصر.

أهلي طرابلس الليبي الإعلامي أحمد شوبير حسام البدري منتخب مصر نادي أهلي طرابلس