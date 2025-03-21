منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة إثيوبيا في حضور هاني أبو ريدة

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته على استاد العربي الزاولي بالمغرب، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشر مساء اليوم الجمعة - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتسديد على المرمى وتقسيمة في نهاية المران.

حضر مران منتخب مصر، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربيني عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة.