حمادة هلال يلتقي جمهور البالون ثاني أيام عيد الفطر

يُحيي الفنان حمادة هلال، حفل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك بمسرح البالون في العجوزة، وبرعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت، وذلك بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

كما أعلن رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عدة مفاجآت يتم تجهيزها لجمهور مسرح البالون خلال فترة إجازات عيد الفطر وما بعده.

تأتي احتفالية عيد الفطر المبارك التي من المقرر أن يقوم بإحيائها الفنان حمادة هلال بعد سلسلة من الحفلات التي لاقت نجاحا كبيرا منذ تولي الفنان تامر عبدالمنعم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في شهر سبتمبر الماضي.

فقد أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية مجموعة من الحفلات بدأها بحفل الفنان علي الحجار في الاحتفالية الخاصة بنصر أكتوبر المجيدة، ثم أتبعها حفل الميجا ستار إيهاب توفيق في نوفمبر الماضي، وحفل النجم مصطفى قمر في احتفالية وزارة الثقافة بالعام الميلادي الجديد، وايضا حفل نجم الأغنية الشعبية الشهير حكيم، وحفل الفنان علي الحجار بمناسبة عيد الحب في فبراير الماضي.

يشار إلى أن النجم حمادة هلال يعرض له حاليا الجزء الخامس لمسلسل "المداح.. أسطورة العهد" خلال الموسم الدرامي الرمضاني الجاري.