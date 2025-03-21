سوريا.. سماع دوي 5 انفجارات في ريف دمشق دون معرفة أسبابها حتى الآن

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، بسماع دوي خمسة انفجارات في ريف دمشق، دون تحديد أسبابها حتى الآن.

ويوم الأربعاء الماضي، أغارت طائرات إسرائيلية على موقع عسكري في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن "ضربات جوية إسرائيلية استهدفت كتيبة صواريخ" قرب مدينة حمص، لافتا الى سماع دوي انفجارات في المنطقة. ولم ترد معلومات بحسب المعطيات الأولية عن وقوع خسائر بشرية وفق المرصد.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية عدم وجود أي اشتباكات على الحدود مع سوريا، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها الشديدة لتجدد العمليات العسكرية الوحشية التي يشنها الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، حيث تستهدف المدنيين الأبرياء بشكل مباشر، مما يعكس استمرار سياسة القمع والعدوان التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت الخارجية العراقية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات المستمرة التي تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وجدد العراق موقفه الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.