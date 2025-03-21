اليوم.. قرية البعيرات بالأقصر تشهد إفطار جماعي وتكريم 250 طفلًا من حفظة القرآن

تشهد قرية البعيرات التابعة لمركز القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة الموافق 21 رمضان، حفل إفطار جماعي يعقبه احتفالية دينية لتكريم 250 طفلًا حافظين للقرآن الكريم على مستوى غرب الأقصر، بحضور أهالي القرية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

المسابقة

وتقام تلك احتفالية "آل فاوي" الدينية لتكريم حفظة القرآن الكريم للعام العاشر على التوالي، حيث تبلغ جوائز المسابقة هذا العام 9000 آلاف ومشاركة 700 طفل من أطفال مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، والذين تم تصفيتهم من خلال لجنة من الأوقاف والأزهر الشريف، لتكريم الـ250 الأوائل منهم.

وأشار القائمون على المسابقة أنه من المقرر حصول الطفل صاحب المركز الأول على جائزة قيمة، فيما يتم تكريم الآخرين بجوائز مالية وشهادات تقدير، بالإضافة لتكريم أصحاب والقائمين على مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين.