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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السودان.. مقتل وإصابة 8 بقصف للدعم السريع على محليتي كرري وأمبدة بأم درمان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة 8 بقصف للدعم السريع على محليتي كرري وأمبدة بأم درمان.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بمقتل طفلتين وإصابة 8 أشخاص بجروح خطيرة إثر قصف صاروخي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض شمال كردفان في السودان. 

وفي وقت سابق أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته على مواقع استراتيجية في مدينة الفاشر شمال دارفور، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع. 

ذكر الإعلام العسكري أن قوات الدعم السريع شنت هجومًا مكثفًا على مدينة الفاشر، مستخدمة أكثر من 50 طائرة مسيّرة، إلى جانب قصف مدفعي استمر لأكثر من ست ساعات. 

وتمكن الجيش السوداني من إسقاط سبع مسيّرات قبل وصولها إلى أهدافها، إضافة إلى تدمير عربتين قتاليتين وشاحنة نقل كانت تقل عناصر من قوات الدعم السريع.

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