الحكومة الإسرائيلية تصوت على إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية ستجري تصويتًا بشأن إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك).

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن هناك عددًا من الوزراء الإسرائيليين طلبوا تقديم موعد إقالة رئيس الشاباك ليوم الأحد القادم.

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن أن إقالة رئيس الشاباك تدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل المقبل.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك منظمات حقوقية إسرائيلية قدمت التماسا للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس الشاباك.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قراره بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك). وأفاد البيان بأن نتنياهو التقى برونين بار وأبلغه بنيته عرض قرار الإقالة على الحكومة. كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استدعى بار لاجتماع طارئ، حيث يعتزم تقديم مقترح رسمي للحكومة بشأن إقالته.

من جانبه، تمسّك رونين بار بعدة شروط قبل إنهاء مهامه، مؤكّدًا رفضه تقديم استقالته طوعًا، كما وجّه اتهامات لنتنياهو بالفشل والإخفاق في إدارة الأمور الأمنية.