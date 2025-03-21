ترامب يطالب المحكمة العليا باتخاذ إجراءات ضد القضاة المعارضين لإداراته

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا باتخاذ إجراءات ضد القضاة الذين وصفهم بـ"المعارضين لإدارته"، مؤكدًا أن بعض الأحكام القضائية تعرقل تنفيذ سياساته.

كما وقع ترامب مرسومًا لإلغاء وزارة التعليم في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن حكومته ستتخذ كل الخطوات القانونية لإغلاق وزارة التعليم نهائيًا.

وفي الشأن الاقتصادي، كشف ترامب عن اتفاق وشيك مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة، وأكد أنه وقع أمرًا تنفيذيًا لزيادة إنتاج هذه المعادن داخل الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي الأمريكي.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن العلاقات الخارجية تسير بشكل جيد مع روسيا وأوكرانيا، دون تقديم تفاصيل إضافية، في إشارة إلى جهوده المحتملة لحلحلة التوترات بين البلدين.