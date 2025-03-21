محافظ الغربية يوجه بوضع خطة وجدول زمني لمواجهة ظاهرة انتشار الناموس بقرى طنطا

عقد اللواء محمد بهاء الدين رئيس مركز ومدينة طنطا، أمس الخميس، اجتماعًا بناءً على توجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية لوضع خطة وجدول زمني لمواجهة ظاهرة انتشار الناموس بقرى مركز طنطا وذلك بحضور أعضاء الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية وإدارة شئون البيئة وإدارة المجالس برئاسة مركز ومدينة طنطا، وتناول الاجتماع كيفيه مكافحة انتشار الناموس بقرى مركز طنطا وسبل القضاء عليه.

ومن جانبه أكد اللواء محمد بهاء الدين أن الاجتماع أسفر عن التنسيق بين رئاسة مركز طنطا ومديرية الشئون الصحية ( الطب الوقائي) وعمل جدول زمني للمرور على جميع الوحدات المحلية التابعة لرئاسة مركز ومدينة طنطا لتنفيذ إجراءات الرش للقضاء على ظاهرة انتشار الناموس بقرى المركز.

كانت "البوابة نيوز" قد نشرت استغاثه عن تضرر عدد من قرى مركز طنطا بمحافظة الغربية وخاصة قرية شبرا النملة والقرى المحيطة بها بعد مهاجمة أسراب من الناموس للقرية بسبب انتشار مياه الصرف الصحي بمصرف تلا الزراعي والموازي للقرية مباشرة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة نقل العدوى والحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار الأهالي إلى أنهم تقدموا كثيرا بشكاوي للمسئولين لمنع قيام عدد من محطات الصرف الصحي بالغربية والمنوفية من إلقاء مخلفاتها مباشرة في مصرف تلا الزراعي والتي تسببت في انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة ومهاجمة أسراب من الناموس للمنازل خلال الأيام الماضية.

وأكد أهالي شبرا النملة أن مشكلة مصرف تلا أصبحت مزعجة وتتفاقم بمرور الوقت وأصبح المصرف كابوسا لأهالي القرية بسبب انتشار رائحته الكريهة وما يخلفه من انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والعضوية بجانب انتشار القوارض والزواحف والحشرات وأصبح الباعوض والناموس شيء لا يحتمل ويطارد الأهالي داخل منازلهم.

وأضاف الأهالي أنه على الرغم من استمرارهم في عملية المكافحة المنزلية للناموس باستخدام المبيدات الحشرية إلا أن الناموس يتزايد بشكل يومي ويهاجم السكان بلدغاته التي تسبب الأمراض وانتشارها.

وعبر الأهالي عن تخوفهم من ازدياد الأعداد الهائلة من الناموس التي تنتشر بشكل كبير بالقرية في نقل الأمراض الوبائية بين السكان وانتشار العدوى.

وطالب الأهالى بتدخل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية لإيجاد حل عاجل وسريع لوقف محطات الصرف الصحي من إلقاء مخلفاتها بمصرف تلا وذلك بعد تضرر قطاعات كبيرة من الأهالي منها.

كما طالب الأهالي بتدخل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بإصدار توجيهاته بضرورة تسيير سيارات الرش التابعة لمجلس المدينة يوميا لرش شوارع القرية يوميا للقضاء على اسراب الناموس المنتشرة بسبب المصرف وضرورة تدخل فرق مكافحة العدوى للكشف والمعاينة ميدانيًا وتفعيل إجراءات السلامة والقضاء على نواقل الأمراض من الناموس والحشرات الأخرى.

وتم الاستجابه سريعًا لشكاوي الاهالي وقامت مديرية الشئون الصحيه بإرسال فرق المكافحة للحد من انتشار الناموس بالقرية، إلا أن عدم إيجاد حلول لمصدر ظهور الناموس بهذه الكميات واستمرار إلقاء مخلفات عدد من محطات الصرف الصحي بمحافظتي الغربية والمنوفيه لمخلفاتها بمصرف تلا الزراعي يحول دون القضاء تماما علي هذه الظاهرة .