شاهد.. إعلان فيلم ليوناردو دي كابريو "One Battle After Another"

طرحت استديوهات وارنر براذرز الإعلان التشويقي لفيلم "One Battle After Another"، أحدث أفلام الكاتب والمخرج بول توماس أندرسون، ومن بطولة ليوناردو دي كابريو، والمقرر عرضه في 26 سبتمبر المقبل.

الفيلم مستوحى بشكل غير مباشر من رواية توماس بينشون "فينلاند" الصادرة عام 1990، إلا أن حبكته لا تزال طي الكتمان إلى حد كبير. مع ذلك، وبميزانية قدرها 140 مليون دولار، يُقال إن فيلم "One Battle After Another" هو أغلى مشروع لأندرسون حتى الآن.

سجّل المخرج بول توماس أندرسون آخر ظهور له في السينما من خلال فيلم "Licorice Pizza" عام 2021، وترشّح لثلاث جوائز أوسكار. بينما قدّم دي كابريو آخر أدواره قبل عامين مع المخرج مارتن سكورسيزي من خلال فيلم "Killers of the Flower Moon".