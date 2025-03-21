انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت الدفاعات الجوية الروسية عن إسقاط 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال فوق عدة مناطق روسية.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، تم توزيع الطائرات المسيرة التي تم تدميرها على النحو التالي:

35 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك.

13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول.

7 طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف.

طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا.

طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

ويُعتبر هذا الهجوم الأوكراني الأول من نوعه منذ موافقة موسكو على اقتراح ترامب وقف طرفي النزاع استهداف البنى التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن اتفاق بين شركات دفاع أوكرانية وأمريكية يهدف إلى إصلاح وتعديل بعض أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، فإن هذا التعاون سيتيح للقوات الأوكرانية تسريع استخدام أسلحة حديثة وتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل أكثر كفاءة.

من جانبه، أعرب اللواء سيرهي بارانوف، رئيس المديرية العامة للقوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية، عن تفاؤله بتوسيع التعاون بين الشركات الأوكرانية والأمريكية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عن خطط لتزويد أوكرانيا بما لا يقل عن مليوني طلقة ذخيرة سنويًا، في إطار دعمها العسكري المستمر.