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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على بيت لاهيا شمال قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على أماكن متفرقة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وشن الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلًا في شارع الصناعة بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، حيث أطلق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على الفلسطينيين.

وأجبر الاحتلال الإسرائيلي عائلات في مدينة طولكرم على النزوح من منازلها مع استمرار العدوان والحصار.

وأطلق الطيران المروحي "الأباتشي" للاحتلال الإسرائيلي  النار باتجاه المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة.

فلسطين طيران الاحتلال غارة جوية بيت لاهيا شمال قطاع غزة