القمة الأوروبية: تعزيز الأمن والدفاع لدعم الاستقرار العالمي

اختتم القادة الأوروبيون قمتهم في بروكسل، حيث شدد البيان الختامي على أهمية بناء اتحاد أوروبي أقوى في مجالي الأمن والدفاع، مؤكدين أن هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن العالمي وتعميق التعاون عبر الأطلسي.

وفي وقت سابق، أكد البيان الختامي للقمة الأوروبية في بروكسل ضرورة تعزيز استقلالية الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع، لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.

كما أكد أن الاتحاد الأوروبي يحثّ الدول الأعضاء على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي على المستوى الوطني، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيعمل على دعم صناعة الدفاع من خلال زيادة التمويل وتشجيع الاستثمارات لتعزيز القدرات الدفاعية.