منتخب فرنسا يقترب من توديع دوري الأمم الأوروبية لحساب كرواتيا

حقق منتخب فرنسا خسارة مفاجئة أمام كرواتيا بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب بولجد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

شهدت مباراة كرواتيا ضد فرنسا تفوقًا واضحًا للكروات، الذي نجح في فرض أسلوب لعبه على منتخب الديوك.

مباراة كرواتيا ضد فرنسا

كاد منتخب كرواتيا أن يفتتح التسجيل مبكرًا عن طريق أندريج كراماريتش، لكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة.

وسجل المنتخب الكرواتي هدفين في الشوط الأول عن طريق أنتي بوديمير وإيفان بيريشيتش في الدقيقتين 26 و45+1.

وحاول المنتخب الفرنسي بقيادة نجمه كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني العودة في المباراة في الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من ذلك، ليخسر منتخب فرنسا من كرواتيا بنتيجة 2-0.

هذه الخسارة، تجعل منتخب فرنسا قريبًا من توديع بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد خسارته من كرواتيا.

تقام مباراة إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد المقبل، حينما يستضيف منتخب فرنسا، كرواتيا على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.