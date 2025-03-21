مصرع اثنين في حادث تصادم أتوبيس مع ملاكي بطريق السخنة

لقى شخصان مصرعهما في حادث تصادم أتوبيس مع ملاكى، أمس الخميس، بطريق السويس - العين السخنه وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة مجمع الطبى.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع ملاكى أمام شركة سيراميك كليوباترا.

ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف بالسويس، سيارتين إسعاف لنقل الحالات من مكان الحادث إلى مجمع السويس الطبى.

قال مصدر طبي بالسويس، أن الحادث أسفر عن حالات وفاة نتيجة الحادث وتم نقلهم إلى مشرحة مجمع السويس الطبى بمنطقة 24 أكتوبر، لافتا أن الحادث ناتج عن إصابات بسيطة تم علاجها بمكان الحادث.