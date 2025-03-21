إعلام إسرائيلي: وزراء طلبوا تقديم موعد إقالة رئيس الشاباك ليوم الأحد المقبل

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن هناك عددًا من الوزراء الإسرائيليين طلبوا تقديم موعد إقالة رئيس الشاباك ليوم الأحد القادم.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قراره بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك). وأفاد البيان بأن نتنياهو التقى برونين بار وأبلغه بنيته عرض قرار الإقالة على الحكومة. كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استدعى بار لاجتماع طارئ، حيث يعتزم تقديم مقترح رسمي للحكومة بشأن إقالته.

من جانبه، تمسّك رونين بار بعدة شروط قبل إنهاء مهامه، مؤكّدًا رفضه تقديم استقالته طوعًا، كما وجّه اتهامات لنتنياهو بالفشل والإخفاق في إدارة الأمور الأمنية.