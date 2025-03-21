ads
الجمعة 21 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب ألمانيا يقلب الطاولة على إيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

مباراة إيطاليا ضد
مباراة إيطاليا ضد ألمانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتزع منتخب ألمانيا فوزًا ثمينًا من إيطاليا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب سان سيرو في ميلانو، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

شهدت مباراة إيطاليا ضد ألمانيا إثارة وندية بين المنتخبين، حيث تبادلا الهجمات والسيطرة على مجريات اللعب.

مباراة إيطاليا ضد ألمانيا

تقدم المنتخب الإيطالي مبكرًا عن طريق ساندرو تونالي في الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهذا الهدف.

وانتفض المنتخب الألماني في الشوط الثاني، حيث نجح في تسجيل هدفين عن طريق تيم كلينيست وليون جورتسيكا في الدقيقتين 49 و76، ليفوز منتخب ألمانيا على إيطاليا بنتيجة 2-1.

هذا الفوز، يمنح منتخب ألمانيا أفضلية على إيطاليا قبل مباراة إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في ملعب سيجنال إيدونا دورتموند يوم الأحد المقبل.

ألمانيا ايطاليا إيطاليا ضد ألمانيا مباراة إيطاليا ضد ألمانيا دورى الأمم الأوروبية ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية منتخب ألمانيا منتخب إيطاليا