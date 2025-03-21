منتخب ألمانيا يقلب الطاولة على إيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

انتزع منتخب ألمانيا فوزًا ثمينًا من إيطاليا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب سان سيرو في ميلانو، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

شهدت مباراة إيطاليا ضد ألمانيا إثارة وندية بين المنتخبين، حيث تبادلا الهجمات والسيطرة على مجريات اللعب.

مباراة إيطاليا ضد ألمانيا

تقدم المنتخب الإيطالي مبكرًا عن طريق ساندرو تونالي في الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهذا الهدف.

وانتفض المنتخب الألماني في الشوط الثاني، حيث نجح في تسجيل هدفين عن طريق تيم كلينيست وليون جورتسيكا في الدقيقتين 49 و76، ليفوز منتخب ألمانيا على إيطاليا بنتيجة 2-1.

هذا الفوز، يمنح منتخب ألمانيا أفضلية على إيطاليا قبل مباراة إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في ملعب سيجنال إيدونا دورتموند يوم الأحد المقبل.