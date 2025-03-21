الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن زيارة مصر 7 أبريل المقبل

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة جمهورية مصر العربية يومي 7 و8 أبريل المقبل.

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجهود مصر في دعم سكان قطاع غزة، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لتجنب التصعيد، وإطلاق مبادرات تعزز السلام والأمن، ومعالجة جذور الأزمات الحالية.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد في تغريدة نشرها باللغة العربية عبر حسابه على "أكس": "يجب أن نبذل جميعًا ما بوسعنا من أجل تفادي التصعيد وإعداد مبادرة السلام والأمن والتصدّي لأسباب المشكلات التي نعيشها".