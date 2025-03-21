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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب البرتغال يسقط أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.. فيديو

مباراة الدنمارك ضد
مباراة الدنمارك ضد البرتغال
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سقط منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو في فخ الهزيمة من مضيفه الدنمارك بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب استاد باركن، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

شارك رونالدو أساسيًا مع منتخب البرتغال ضد الدنمارك، ولعب المباراة كاملة، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

مباراة الدنمارك ضد البرتغال

أهدر منتخب الدنمارك فرصة التقدم في الدقيقة 24، بعدما أضاع كريستيان إريكسن ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

ونجح راسموس هويلوند في تسجيل هدف الفوز للمنتخب الدنماركي في الدقيقة 78، بعد تمريرة عرضية من أندرياس أولسن، واحتفل مهاجم مانشستر يونايتد بهدفه على طريقة كريستيانو رونالدو الشهيرة، في ليلة خسر فيها منتخب البرتغال بنتيجة 0-1.

تقام مباراة إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بين منتخب البرتغال ضد الدنمارك، يوم الأحد 23 مارس 2025 على ملعب خوسيه ألفالادي.

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