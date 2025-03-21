رابطة أبناء الصعيد تنظم إفطار الوحدة الوطنية بالعاشر من رمضان.. صور

نظمت رابطة أبناء الصعيد، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار الدكتور أبو الحجاج عبدالغنى، أمس الخميس، إفطار الوحدة الوطنية بحضور رجال الأزهر والإخوة الأقباط وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الحاليين والسابقين والأحزاب السياسية القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

أكد الدكتور أبو الحجاج عبدالغني، أن الرابطة تشارك في إفطار الوحدة الوطنية، للتأكيد على أننا صف واحد خلف الوطن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،ضد أي محاولات لشق الصف أو النيل من الوحدة الوطنية وأن تلك الاحتفالية بمناسبة شهر رمضان المبارك تمثل دعما وحفاظًا على النسيج الوطني، ومكتسبات المحبة مع شركاء الوطن".

وفي كلمته هنأ الأب آبرام مينا راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بالعاشر من رمضان الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تعبر عن المحبة والوئام والسلام، وأن المصريين جميعًا سيظلون في علاقة ترابط وإخاء مهما حاولت أي قوة التفرقة بينهم، مؤكدًا أنه أصبح لمصر مكانة بين العالم أجمع، بما يفعله الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما يقدمة من إنجازات، مشيرًا إلى أهمية دور المؤسسات الدينية في بناء المجتمع، وتدعيم القيم والمبادئ التي تعمل علي نشر التسامح الديني من، خلال ترسيخ مبادئ الانتماء والوطنية.

من جانبه، أعرب المهندس عادل أبو المجد، أمين حزب حماة الوطن بالعاشر من رمضان، عن سعادته وامتنانه بوجوده في الحفل الكريم، وبما يبديه رجال الدين الإسلامي والمسيحي من عطاء، ودعم للمبادئ والمفاهيم التي يتصف بها الشعب المصري علي مر العصور، مؤكدًا أن اجتماع المسلم والمسيحي علي مائدة إفطار واحدة في هذا الشهر الكريم، يعد رسالة تأكيد للعالم كله، على قوة الوحدة الوطنية ومتانة وصلابة الدولة المصرية في مواجهة الفكر المتشدد والمتطرف.

إفطار الوحدة الوطنية بالعاشر من رمضان

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