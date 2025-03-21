بعد عرض الحلقة العشرون من مسلسل "حكيم باشا".. مصطفى شعبان يتصدر الترند

حقق مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، على شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة Watch it الرقمية.

وتصدر هاشتاج مصطفى شعبان و"حكيم باشا"، الترند اليومي منذ انطلاق الحلقة الأولى إلى اليوم على مختلف محركات البحث الإلكتروني في مصر وعدد من الدول العربية، ومنها موقع التدوينات القصيرة "X" و"جوجل" وتطبيق "تيك توك" والأكثر بحثًا على موقع "الفيس بوك"، بالإضافة إلي فترات متقاربة لموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك وسط إشادة وتفاعل عدد كبير من قبل الجمهور والنقاد.

ويشار إلى أن مسلسل "حكيم باشا" في أول أسبوع من عرضه تخطى حاجز الـ 400 مليون مشاهدة عبر موقع "الفيس بوك" وتطبيق "التيك توك" فقط.

قصة مسلسل «حكيم باشا»

تدور أحداث مسلسل «حكيم باشا» في إطار صعيدي مشوق، حيث تدور أحداثه فى محافظة قنا ويتولى حكيم تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة "الباشا" والذى يكون كبيرها هو حكيم باشا.

أبطال مسلسل «حكيم باشا»

جدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشارك في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.