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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب إسبانيا يخطف تعادلًا قاتلًا أمام هولندا بدوري الأمم الأوروبية

مباراة هولندا ضد
مباراة هولندا ضد إسبانيا
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خطف منتخب إسبانيا تعادلًا قاتلًا أمام هولندا بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب فينورد، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

شهدت مباراة هولندا ضد إسبانيا إثارة وندية بين المنتخبين، حيث تبادلا الهجمات والسيطرة على مجريات اللعب.

مباراة هولندا ضد إسبانيا

تقدم منتخب إسبانيا بهدف مبكر عن طريق نيكو ويليامز في الدقيقة التاسعة، لكن منتخب هولندا رد بهدف التعادل عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، وضع تيجاني ريندرز المنتخب الهولندي في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 46، قبل أن يتعرض زميله جوريل هاتو للطرد في الدقيقة 81.

وفي الوقت بدل الضائع، نجح ميكيل ميرينو في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 90+3، ليحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة هولندا ضد إسبانيا.

تأهل منتخب إسبانيا إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة.

بينما بلغ منتخب هولندا الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما احتل وصافة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

وتقام مباراة العودة بين إسبانيا ضد هولندا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد 23 مارس على ملعب ميستايا.

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