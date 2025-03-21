مسلسل «حكيم باشا» الحلقة 20| وفاة أحمد فؤاد سليم ووصيته لـ مصطفى شعبان

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، حيث بدأت الحلقة على احتفال "واصل الذهبي" و"غراب" بعد أن أخذوا مناقصة المحجر.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "حكيم باشا" صراع تقسيم الميراث بين ولاد العم، فقال "بحر" بأنه يأخذ التجارة والفنادق اللي في مصر وقالت "برنسة" بأنها تأخذ القصر، فقال "سليم" أنا الكبير وأنا اللي هاخذ القصر واشتد الخلاف بين "بحر" و"سليم" إلي أن رفعوا سلاحهم أمام بعضهما وجها لوجه فاشتد التعب علي "نوح" وأمر "حكيم" بحضور الدكتور "خاطر" بأقصي سرعة.

وكما جاء أيضًا ضمن أحداث الحلقة، أمر "نوح" في وجود أولاده وهو على فراش الموت بأن ملكه بالكامل من حق "حكيم" فاشتد الصراع بين أولاده وخروج كلمات غاضبة منهم وختم "نوح" حديثه لـ"حكيم" لا تعطيهم شئ ووصية الميت أمانه في رقبتك فقال له "حكيم" له حاضر وتوفي بعدها على الفور.

وفي سياق متصل ذهب "حكيم" للمغارة لجلب فلوس منها ليعطي "واصل الذهبي" حقه ويطلب منه أن يسامح عمه "نوح" قبل دفنه ولكنه رفض وقال له "واصل الذهبي" أنه لكي يسامحه يريد المال بأكمله.

وانتهت الحلقة على جنازة "نوح"، بحضور "حكيم" ووالده "رضوان الباشا"، بجانب عدد كبير من أهله وظل الجميع يودعونه بطريقتهم الخاصة.

“حكيم باشا” من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.