الحباش الدمنهوري.. أكلة شعبية تزين موائد رمضان في محافظة البحيرة

تشتهر محافظة البحيرة، بتنوع مأكولاتها الشعبية، وتعد "الحباش الدمنهوري"، أحد الأطباق الأكثر طلبًا خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتواجد علي موائد الطعام خلال الشهر الكريم.

يعتبر "الحباش الدمنهوري"، بمثابة مقبلات شهية تتصدر موائد الإفطار والسحور، خلال شهر رمضان، حيث تشهد محلات بيع الحباش إقبالًا كثيرًا من المواطنين على شرائها لتناولها مع الواجبات الرمضانية.

وقال محمد الجمل، بائع حباش بمدينة دمنهور، أن الحباش تعد من الأكلات الشعبية الرئيسية علي موائد الطعام خلال شهر رمضان المبارك، وهي من مكونات بسيطة من التوابل يتم إضافة عليها طماطم مبشورة وطحينة حمراء وبقدونس بالإضافة إلي الخلطة الخاصة بكل بائع، حيث يتم تقديم الحباش على موائد الطعام كنوع من المقبلات التي تُفتح الشهية وتُعدّ بداية مميزة لوجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك

وأكد محمد الجمل، أن الحباش الدمنهوري، يعد أحد الأكلات الشعبية في مدينة دمنهور، وهي دائمًا موجودة في المطاعم تقدم بجانب الأطباق، متابعًا:" لكن الحباش علي أصوله في يتم تجهيزه في سوق البندر بمدينة دمنهور".

وأوضح الجمل، إنني تعلمت إعداد الحباش وتجهيزه من والدي والداتي، حيث ورث طريقة تجهيز الحباش من جدي، قائلًا:" أن الأسم القديم للحباش كان يطلق عليها قديمًا اسم حبوشة، وهناك خلطة سرية خاصة يتم اضافتها علي الحباش بعد تجهيزها لإعطائها نكهنة مميزة عن غيرها من التي تباع بالمحلات وعند العطارين".

مكونات الحباش الدمنهوري

وكشف الجمل، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، عن مكونات "الحباش الدمنهوري"، قائلًا:" تعتمد الحباش الدمنهوري بشكل أساسي على الطحينة الحمراء والزيت الحار، بالإضافة إلى مجموعة من الخضروات الطازجة مثل الطماطم والثوم والبقدونس والفلفل الحار والشبت والليمون، وكما تُضاف مجموعة من التوابل مثل الكمون والفلفل الأسود والبهار الهندي وجوز الطيب، وذلك بكميات محددة حسب الكمية التي يتم تجهيزها.

ومن جانبها قالت أم حسن، صاحبة أحد أشهر المحلات المتخصصة في بيع الحباش الدمنهوري، أن طريقة تجهيز الحباش تعلمتها من زوجها الذي ورثها عن والده وجده، منوهة أن "الحباش الدمنهوري"، يُقدّم كمقبلات مع جميع أنواع الأصناف من الطعام، وهي من أهم الأكلات الشعبية في مدينة دمنهور، وتلقي إقبالًا من المواطنين علي شراء علي مدار العام ويتزايد الإقبال خلال شهر رمضان المبارك.