المغرب يدين بشدة خرق وقف إطلاق النار في غزة ويؤكد خطورة الوضع

أدان المغرب، اليوم الخميس، بأشد العبارات خرق وقف إطلاق النار وتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا في الأيام الأخيرة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وأكد بوريطة أن "المغرب يدين بشكل واضح وبأشد العبارات هذه الاعتداءات الإسرائيلية"، واصفًا الوضع في القطاع بأنه "خطير ومقلق للغاية"، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات "غير مقبولة ومدانة" ولا تساهم في تحقيق السلام في المنطقة.

وأشار إلى أن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، يحرص دائمًا على التأكيد بأن تثبيت وقف إطلاق النار يُعدّ عنصرًا حاسمًا لتأسيس مرحلة جديدة، وأنه لا يجب أن يكون مجالًا للمزايدات أو المساومة.

كما لفت بوريطة إلى أن العاهل المغربي يشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بتثبيت وقف إطلاق النار قبل المضي قدمًا نحو المراحل التالية المتفق عليها، معربًا عن أسفه لتعثر المرحلتين الثانية والثالثة بسبب سياسة التجويع ووقف المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن العام ونصف الماضيين شهدا سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير المنازل وتجويع سكان القطاع، مشددًا على أن الاتفاق الذي أبرم بشأن وقف إطلاق النار كان يمثل بصيص أمل، لكن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن التزاماتها عبر الاعتداءات الأخيرة.